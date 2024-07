Pallavolo, teamVolley conferma giulia Bonini: “B come Bonny!”.

Dopo quelle delle schiacciatrici Alessia Diego e Beatrice Biasin, arriva la terza conferma nel roster del TeamVolley. La centrale novarese Giulia BONINI andrà ad alzare il muro della prima squadra, ancora impegnata sul palcoscenico della Serie B2 nazionale. Classe 1995, “Bonny” è un elemento prezioso nel gruppo di coach Fabrizio Preziosa.

Il commento di Giulia BONINI: «Durante la mia prima esperienza a Lessona mi sono trovata molto bene, ho concluso la stagione soddisfatta della scelta del TeamVolley. Spostarmi da Novara non è stato semplice, ma ho subito trovato un clima famigliare, tutti sono stati molto carini e gentili. È stato un anno piuttosto complicato a livello personale, ma nel momento del bisogno ho sentito molto calore da parte di tutti e posso solo ringraziare per la vicinanza emotiva. Senza troppi giri di parole, è stato proprio questo affetto a convincermi a rimanere: tutti nella società si spendono per noi giocatrici. Un altro motivo è l’estrema professionalità che si respira in palestra ad ogni allenamento: c’è sempre lo staff al completo, la pallavolista è seguita a 360 gradi sia dentro che fuori dal campo. Le sedute sono stimolanti, personalmente mi sono sentita migliorata. Credo di aver fatto un bel salto di qualità e ne sono contenta. La decisione è stata impegnativa per via degli spostamenti e del fisico, la strada è tanta ma tutto è maturato a cuor leggero: non ho preso in considerazione nessuna società oltre al TeamVolley. Probabilmente sarà la mia ultima stagione, ma voglio farla a Lessona. So che possiamo darci ancora qualcosa a vicenda. In questa stagione mi aspetto più tranquillità, in campo e durante le partite. Spesso al sabato c’era un pizzico di angoscia, affrontavamo qualche avversario con dell’insicurezza di fondo. Vorrei anche divertirmi, gli allenamenti di maggio fanno ben sperare: speriamo di ottenere anche qualche risultato in più, ce lo saremmo meritate già quest’anno…»

Aggiunge il direttore sportivo Biancoblu Marco MOTTO: «Siamo molto contenti della decisione di Giulia di rimanere al TeamVolley e di prolungare la sua carriera, dato che l’anno scorso aveva paventato l’ipotesi di smettere. Per noi è motivo di orgoglio sapere di darle i giusti stimoli per proseguire come atleta. È una ragazza che si impegna molto: sappiamo che per lei la distanza rappresenta un sacrificio, considerando casa e lavoro. Ha saputo gestirsi bene e noi – per quanto possibile – proviamo sempre a supportare le nostre giocatrici. A pesare tantissimo è però sempre la loro volontà e il loro impegno. Giulia può essere un valore aggiunto, l’anno scorso è migliorata molto durante la stagione e, senza metterle pressione, ci aspettiamo un importante aiuto al gruppo-squadra. C’è da lavorare sempre e lei lo sa, come noi: speriamo di toglierci altre soddisfazioni insieme. Ribadisco: siamo felici per la sua decisione, per quello che rappresenta come giocatrice e come persona. “Ben tornata”, Giulia!».