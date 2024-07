Scontro tra due mezzi all'incrocio del semaforo di Vigliano Biellese, a pochi passi dal Municipio. È accaduto intorno alle 8 di oggi, 1° luglio.

Le cause del sinistro saranno da accertare. Il traffico ha subito qualche rallentamento. Non è la prima volta che avvengono incidenti in quel preciso tratto di strada.