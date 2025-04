È stato trasportato in ospedale per le cure del caso, in codice verde, il giovane che, intorno all'una di questa notte, 21 aprile, è rimasto coinvolto in un sinistro autonomo.

Stando alle prime ricostruzioni, il suo mezzo sarebbe finito contro un palo in cemento proprio per evitare lo scontro con un cinghiale. In breve tempo, è stato assistito dal personale sanitario del 118. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.