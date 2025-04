Nonostante il clima pasquale si sono registrati diversi interventi dei Carabinieri per lite tra persone.

È successo nei comuni di Biella, Ponderano e Andorno Micca: una volta sul posto, le forze dell'ordine hanno calmato gli animi e informato le parti delle rispettive facoltà di legge. In qualche caso, qualcuno è rimasto ferito ed è stato necessario il trasporto in Pronto Soccorso per il referto medico.