Pella ricorda Papa Francesco: “Grande responsabilità restare nella via di pace e fratellanza da lui indicata"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Papa Francesco, il papa 'venuto dall'altra parte della terra', come amava descriversi lui, ma che parlava piemontese, é tornato alla Casa del Padre. Profonda commozione e preghiera per un Pontefice che ha sempre creduto nella fratellanza, nella vicinanza alle persone e nella pace, fino alla fine. Ricordo in particolare le parole rivolte in udienza ai sindaci italiani nelle nostre responsabilità, che continueremo a onorare ancora più saldamente, e il suo attaccamento alla terra, alla tutela e alla cura del pianeta, dell'ambiente e delle comunità. Preghiamo per il Papa e per la Chiesa intera”.