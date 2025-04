Morte di Papa Francesco, il ministro Pichetto: “Sempre posto l'ambiente al centro del dibattito in modo innovativo”

“Sono profondamente rattristato: il mondo intero ha perso un infaticabile difensore della libertà e dignità umana, battendosi, fino all’ultimo, contro ogni forma di oppressione e violenza in nome dei valori della nostra Chiesa Cattolica. Con la sua personalità carismatica in questi anni ha sempre posto l'ambiente al centro del dibattito pubblico, in modo innovativo, spingendo con la sua autorità morale e la forza della 'Laudato si' i paesi di tutto il mondo all’impegno e alla cura della “Casa Comune”. Oggi mi unisco al dolore di quanti, in tutto il mondo, hanno avuto la possibilità di apprezzarne la grandezza".

Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.