Addio Papa Francesco, il Lama Paljin Tulku Rinpoce: “Era il Padre di tutti”

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ricordo dodici anni fa l'arrivo di Papa Francesco, con la sua inseparabile borsa, semplice nel presentarsi come semplice è stato nell'operare. Ci siamo chiesti cosa avrebbe fatto in un momento così difficile per l'umanità.

La sua risposta è giunta, immediata, e ha trovato continuità in tutto il tempo della sua missione: il suo intento era di rendere la Chiesa più vicina al popolo e gli uomini più vicini tra loro. Con grande determinazione e coraggio, ha perseguito questo scopo con atteggiamenti concreti che hanno toccato il cuore e la mente di laici e cattolici. E ha saputo accattivarsi anche i credenti delle altre Fedi, che hanno apprezzato e seguito con attenzione il suo tentativo di condurre la Chiesa a una autentica rinascita, riportando le parole di Dio nel cuore dell'uomo.

Se il suo rivoluzionario progetto avrà un seguito, lo vedremo nei prossimi anni. Ma comunque vadano le cose, egli rimarrà nella mia memoria come il padre benevolo che i suoi fedeli spontaneamente e affettuosamente chiamavano 'Francesco', sentendo nel loro intimo che questo uomo tra gli uomini non era soltanto il loro Santo Padre, ma era il Padre di tutti".