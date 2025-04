A Oropa la Giornata Diocesana dei Ragazzi: “Occasione per vivere il ricordo di Papa Francesco”

Domani si terrà la Giornata Diocesana dei Ragazzi: la Diocesi di Biella, unitamente al vescovo di Biella, con i bambini, i ragazzi, gli educatori sarà ad Oropa. “Perché – sottolinea il vicario generale, don Paolo Boffa Sandalina, non c’è luogo più bello per ricordare insieme Papa Francesco, per pregare insieme la Vergine Maria, per vivere il senso vero della Chiesa che anche nei momenti di dolore accompagna il dolore di tutti incontro al Cristo Risorto”. In tale occasione, non mancheranno momenti di preghiera, silenzio e gesti delicati che permetteranno ai ragazzi di vivere questo triste momento e di affidare, con speranza, Papa Francesco al Dio della vita.

“La Giornata dei Ragazzi programmata per domani martedì 22 aprile, martedì di Pasqua, come da tradizione, ad Oropa è confermata – spiega il vescovo Roberto Farinella - La notizia della morte di Papa Francesco ci ha colpito profondamente, e mentre ci uniamo al lutto e al suffragio per l‘improvvisa dipartita del Santo Padre, si ritiene che la partecipazione dei ragazzi alla tradizionale giornata a loro dedicata, sarà un’occasione speciale per vivere il ricordo del nostro amato Papa Francesco, la cui vita e il cui esempio continueranno a ispirarci. Sarà un giorno di riflessione, di preghiera e di speranza, nella luce pasquale, in cui i ragazzi avranno l’opportunità di vivere la gioia del Vangelo con il cuore aperto, come ci ha sempre insegnato Papa Francesco. Ci ritroveremo quindi ad Oropa, luogo caro al nostro cuore, per continuare a camminare insieme nel nome dell’amore e della luce di Cristo”.