Ballottaggio a Valle San Nicolao, Sindaco Cerrone: “Ringrazio i cittadini per la fiducia”

“Ringrazio i cittadini per la fiducia: questa è una vittoria di tutti coloro che hanno contribuito”.

Queste le parole a caldo di Marica Elena Cerrone, confermato Sindaco di Valle San Nicolao per il terzo mandato consecutivo, dopo aver vinto l’insolito ballottaggio, reso necessario dal pareggio del primo turno due settimane fa.

Lo sfidante Enzo Ercole Ripamonti accetta sportivamente la sconfitta: “Questa è la democrazia. I cittadini non hanno accettato il rinnovamento. Siamo stati corretti in campagna elettorale e ora faremo un’opposizione corretta. Ora il “Re è nudo”: il Sindaco si è esposto promettendo cose che non ha mai fatto in 10 anni: se le farà saremo contenti”.

“Quanto a questa mia presunta esposizione, – replica il Sindaco - durante una riunione pubblica della scorsa settimana ho precisato che, nell’ultima legislatura, non abbiamo completato il programma a causa del covid e della carenza di personale in comune. Il nostro obiettivo ora è proprio il completamento del programma”.