Ballottaggio a Valle San Nicolao, la versione di “Volti nuovi per Valle”

Aspettando il molto probabile ballottaggio per l’elezione del sindaco di Valle San Nicolao, interviene a Newsbiella.it Gianluca Franzoi, candidato consigliere nella lista “Volti nuovi per Valle”, quella del sindaco uscente Marica Elena Cerrone.

“Intervengo – dice Franzoi - perché nel novembre scorso sono la persona che è stata contattata dal gruppo di Ripamonti per formare una lista unica, verso la quale non avevamo alcuna pregiudiziale. Quindi non è vero che abbiamo rifiutato. Nel momento di in cui dovevamo concludere il progetto sono stati posti paletti ed imposizioni che non potevamo accettare”.

Ricordiamo che il ballottaggio dipende dalla decisione del Tribunale, che arriverà in questi giorni, in merito a 2 schede contestate. “Premesso che Marica Elena Cerrone non intende parlare fino al responso del Tribunale, a cui ci rimettiamo – precisa Franzoi – riteniamo che i voti delle 2 schede siano a nostro favore”.