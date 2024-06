Valle San Nicolao verso il ballottaggio

Non ci sarà a Biella e, invece, fuori da ogni pronostico, ci sarà a Valle San Nicolao.

Stiamo parlando del ballottaggio per l'elezione a sindaco di Valle San Nicolao, dove il primo cittadino uscente, Marica Elena Cerrone, e lo sfidante Enzo Ercole Ripamonti hanno “pareggiato” a quota 229 voti.

I due candidati si risfideranno al ballottaggio di domenica 23 e lunedì 24 giugno, salvo venga accolta la contestazione di Ripamonti.

“Abbiano contestato 2 schede - spiega Ripamonti - che riteniamo a nostro favore. Il Tribunale deciderà in questi giorni. In caso non sia accolta la contestazione siamo pronti per il ballottaggio”.

“Non ci aspettavamo questo risultato – continua Ripamonti - che spacca in due il paese. Probabilmente una parte della cittadinanza ha voglia di un rinnovamento amministrativo. Noi abbiamo cercato di fare una lista unica ma la nostra proposta è stata rifiutata”.