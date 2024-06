Tante cose da fare a Biella e provincia nel we del 21, 22 e 23 giugno

Venerdì 21

- Chiavazza, Festa di San Quirico, concerto banda Verdi in Piazza XXV Aprile

- Tavigliano, corsa podistica “L'8 di Tavigliano” ragazzi partenza 19,30, partenza adulti ore 20 nell'ambito della festa Rioni in festa

- Gaglianico, festa patronale di San Pietro

- Cossato, Kermesse musicale campo sportivo Gaudino

- Magnano, venerdì d'Estate

- Cavaglià, alle 21, l’associazione Via Romea Canavesana presenterà a Cavaglià, in collaborazione con gli Amici di Villa Salino e il patrocinio del Comune, il suo lungometraggio “Il Tesoro di Ypa” (119 minuti).

- Biella, Ghospel expirience, concerto finale in piazza Del Monte ore 21

- Biella, giornata rifugiato, Tantintenti evento, riflessione sulla complessa situazione di persone costrette da guerre e da violenze a lasciare i propri Paesi. Avrà luogo presso il Concept di Cittadellarte, in via Serralunga 27 a Biella, con inizio alle ore 14:00.

- Quaregna Cerreto, Sagra della Tagliatella

- Piedicavallo, La Valle dell'Acqua, proiezione del film Darreire l’ourisount- Oltre l’orizzonte- sarà proposto al tempio valdese di Piedicavallo alle 21 (prenotazione obbligatoria).

- Vigliano, Umanità e Natura

- Valle San Nicolao (Brovato), Brovato B Factor, contest musicale

- Masserano, festa della Birra in piazza Boggio

- Biella, FESTA INTERNAZIONALE DELLA MUSICA “Staffetta della generosità in musica per l’alta tecnologia per l’ospedale di Biella” Piazza del Monte ore 21“

- Biella, LA CHIESA DI SAN NICOLA SI RACCONTA Spettacolo teatrale ore 21.00 Chiesa di San Nicola da Tolentino | Costa del Vernato

- La Valle dell'Acqua

- Salussola, Corso alfabetizzazione informatica

- Crocemosso, festa della birra

Sabato 22

- Gaglianico, festa patronale di San Pietro

- Crocemosso, festa della birra

- La Valle dell'Acqua

- Valle San Nicolao (Brovato), Brovato B Factor, contest musicale

- Biella, BIELLADANZA Performance in urbana dalle ore 17.00 alle 19.00 | p.za Vittorio Veneto, p.za Gustavo di Valdengo, p.za Duomo, p.za Curiel e Giardini Zumaglini

- Cossato, Kermesse musicale campo sportivo Gaudino

- Biella, LA CHIESA DI SAN NICOLA SI RACCONTA Spettacolo teatrale ore 21.00 | Chiesa di San Nicola da Tolentino | Costa del Vernato

- Vigliano, Umanità e Natura

- Oropa, visite guidate al Sacro Monte

- Oasi Zegna, Dog Hiking

- Alpe Pratetto Pedale Cossatese, Stars Cup

- Torrazzo, 1° Ful Moon Wolk camminata o corsa non competitiva nei boschi della Serra, partenza corsa 20,30, a seguire camminata

- Pralungo, Quat pass par Pralung partenza alle 18 per gli adulti, per i bambini alle 19, non competitiva

- Biella, città studi, BIWILD Music Festival, porterà per la prima volta la musica elettronica al centro di a Biella, LIVE MUSIC 16.00/19.00 The Bowman / Florie And The Lazy Cats / Lafebbre; DJ SET 19.00/02.00 Doctor Zot & Mc Maister / Filippo Regis / Simo Elle / Mr Lasty Paul Clarke / Alby Jason Liuni / Perry / Gallux

- Mongrando in Festa, torneo dei rigori dalle 14, al polivalente opere in mattoncini lego e modellismo, laboratori educativi, angolo monta e smonta

- Masserano, festa della Birra in piazza Boggio

- Biella Vandorno, mercatino antiquariato minore presso la cooperativa sociale

- Caspinta, ore 21 serata cori chiesa di San Lorenzo

- Masserano, palazzo dei Principi, Marco Musazzi presenta il suo nuovo libro alle 18

- Quaregna Cerreto, Sagra della Tagliatella

- Cossila San Grato, festa patronale ore 16,45 messa e benedizione dei bambini

- Chiavazza, Festa di San Quirico

- Candelo, La notte romantica al Ricetto

- Rosazza, notte romantica nei borghi più belli d'Italia

- Biella, cena africana all'oratorio di San Biagio

- Occhieppo Inferiore, torneo calci di rigore dalle 16 al campo sportivo, dalle 20 festa dello sport al polivalente

- Tavigliano, rioni in Festa

- Cavaglià, Golf Club Green Pass Card Trophy

- Verrone, Suoni in Movimento. Appuntamento alle 21.15 alla Sala Falseum del Castello Vialardi di Verrone. Sul palco Matteo Ferrari alla voce, affiancato da Enrico Dalfovo al pianoforte.

Domenica 23

- La Valle dell'Acqua

- Piedicavallo, La Valle dell'Acqua, proiezione del film Darreire l’ourisount- Oltre l’orizzonte- sarà proposto al tempio valdese di Piedicavallo alle 21 (prenotazione obbligatoria).

- Biella Vandorno, mercatino antiquariato minore presso la cooperativa sociale

- Tavigliano, rioni in Festa

- Valle San Nicolao (Brovato), Brovato B Factor, contest musicale

- Masserano, festa della Birra in piazza Boggio

- Graglia, il Gruppo Sportivo ha organizzato un'escursione nei sentieri. Il ritrovo sarà in piazza Crida alle 9, partenza alle 9.45.

- Cavaglià, Golf Club “Golf Samba Dedicato a Frank”

- Gaglianico, festa patronale di San Pietro

- Biella, Gnomicon dalle 10 alle 18 cosplay, arte, giochi da tavolo

- Vigliano, nell'ambito di Vivigliano seconda camminata 4 ponti a Vigliano partenza ore 18 presso via Largo Stazione corsa o camminata

- Crocemosso, festa della birra

- Mongrando in Festa, raduno Abarth storiche dalle 10, ore 16,30 premiazione, al polivalente opere in mattoncini lego e modellismo, laboratori educativi, angolo monta e smonta, dalle 10 forze armate che fanno vedere come spegnere incendio, come suona la sirena di un'auto della polizia

- Biella, auditorium di via San Filippo concerto di musica Classica

- Biella, Torneo dei calci di rigore, dalle 10,30 al Campo sportivo di Corso 53esima Fanteria oppure al campo sportivo di Chiavazza in Viale Venezia

- Biella, Cascina Emilia, mostra Benvenuta Primavera

- Viverone, associazione BFP - Bass Fishing Piemonte organizza la tradizionale giornata ecologica all'insegna della sostenibilità.

- Oropa, ’ASD CLIMB RUNNERS, gara di corsa in montagna di sola salita : da Oropa al Monte Camino, in ricordo di Piergiorgio Gazzetto. gara competitiva 7km con 1200d+; camminata Ludico Motoria 4 km con 700d+. ritrovo 7,30, 8,30 partenza competitiva e 8,35 partenza camminata ludico motoria

- Occhieppo Inferiore, Torneo Sportivo Pride, in palestra tornei amatoriali di calcio a 5 e pallavolo per contribuire alla promozione e realizzazione della parata dei diritti “Biella Pride 2024 - Animə in rivolta”.

- Ronco, Ecomuseo della Terracotta, laboratorio delle rane strane

- Quaregna Cerreto, Sagra della Tagliatella, ore 14,30 Cuccioliamo, porta il tuo amico a 4 zampe

- Chiavazza, Festa di San Quirico,

- Castellengo, apertura Ecomuseo del Cossatese e delle Baragge dalle 14,30 alle 18,30

- Occhieppo Inferiore, Torneo calcio Lauretana Cup dalle 9 alle 18 al campo sportivo

- Tollegno, Festa della Musica, dalle 10 laboratorio tavoli luminosi, alle 10 aperitivo in musica con Ennio Cinguino, ore 12,30 sfilata vintage, ore 16,15 esibizione coro voci bianche di IC Andorno, segue sfilata, e ancora musica

- Salussola, Apertura Domenicale Museo Laboratorio dell'Oro e della Pietra - Salussola

MOSTRE

- Biella, Selvatica - Arte e Natura in Festival, fino al 21 luglio 2024 al Polo Culturale di Biella Piazzo ritorna la natura con la decima edizione dalle 10 alle 19, Palazzo Gromo Losa

- Sala, Partisan dij nòss pais, fino al 29 giugno, sabato dalle 15 alle 18

- Ponzone Trivero - Valdilana, Microrganismi. Al Valdilana Hub di via Provinciale 268. Info: fino al 30 giugno da lunedì a venerdì su prenotazione (370-3793179), sabato e domenica ore 10-13, 16-19.

- Pettinengo, VILLA PIAZZO, via Gian Battista Maggia 2. LA FRAGILE CASA COMUNE mostra di Mauro Rossetti fino al 27/6, Orari: dal lunedì al venerdì 14,30-18 | sabato e domenica: 14.30-19.30.

- Pettinengo, Oratorio di San Rocco (fraz. Livera), Veli perduti: "cueffe" e "mucarö" fino al 28/07 dalle 14,30 alle 18,30

- Sordevolo, a cura di Carlotta Cernigliaro, a La Serra dei Leoni fino al 27/07 mostra di Paolo Folino, dal giovedì alla domenica, ore 15 - 19