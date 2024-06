Da domani comincia ViVigliano 2024

Da venerdì 14 giugno, ViVigliano 2024 è in piazza Martiri partigiani! Un programma intenso di serate musicali, di spettacoli, gare canore, specialità gastronomiche in due intensi fine settimana: da venerdì 14 a domenica 16 giugno e poi da giovedì 20 fino a lunedì 20 giugno... con un ritorno alla prima edizione di ViVigliano, quella del 2021, con gli Europei di calcio da guardare tutti insieme sul maxischermo, che prenderà il posto degli artisti sul palco nelle serata del 15, 20 e 24 giugno.

Sabato 15, la partita sarà commentata da ZIO PETER DJ di Radio City che, in diretta da Vigliano, proseguirà poi la serata dopo la partita. Partenza, il 14 giugno con l'ormai tradizionale VIGLIANO'S GOT TALENT; domenica 16 sul palco due orchestre giovanili: la nostra ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA e la MYO di Mondaino (Rimini) per una serata indimenticabile. I ballerini della scuola Lindy Hop accompagneranno la serata.

Gli spettacoli proseguiranno nel secondo week end con DJ SET GALILEO venerdì 21, quindi sabato 22 ci sarà il concerto pieno di energia degli allievi ed insegnanti della scuola DYAPASON. Domenica 23 il tributo a Police & Sting del gruppo The Bobbies. Sabato 22, alle ore 18:00 il ritrovo estivo e la sfilata delle Maschere Piemontesi, mentre domenica 23, sempre alle 18, la CAMMINATA dei 4 PONTI (non competitiva) organizzata in collaborazione con Podistica Vigliano, richiamerà tantissimi sportivi.

Come sempre lo stand gastronomico della PRO LOCO proporrà tutte le sere, a partire dalle 19:00, diverse e prelibate specialità (consultare il programma allegato). Giovedì 20 giugno, non solo calcio sul maxischermo. In biblioteca si terrà il VIGLIANO WINE FESTIVAL che propone il vigneto permaculturale: percorso del gusto attraverso la degustazione dei vini e dei cibi biellesi. Interverrà Federico Chierico membro del direttivo Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.