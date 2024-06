Biella, comunità di Cossila in festa per il patrono San Giovanni

La comunità di Cossila San Giovanni si ritroverà sabato prossimo, 22 giugno, per la Festa Patronale. Alle 16.45 è previsto il ritrovo in chiesa per la Santa Messa solenne, con benedizione dei bambini in onore di San Giovanni Battista. Infine, avrà luogo un aperitivo per tutti.