Benessere e divertimento ad Occhieppo Inferiore: presentato “Sport che Val(l)e 2024”.

Per tutti coloro che amano lo sport e hanno voglia di trovare un luogo in cui ci sia spazio per divertirsi in famiglia e con gli amici. Per tutti coloro che hanno voglia di gioco, di benessere, relax, divertimento. Per chi vuole vivere una giornata unica (o più) e per chi vuole farsi portatore di un messaggio davvero importante quale quello per cui, attraverso lo sport, si migliora la qualità della vita di tutti, ritorna in Valle Elvo l’evento sportivo “Sport che Val(l)e”.

L’evento è previsto per i prossimi 21, 22 e 23 giugno presso il Polivalente e il Campo Sportivo Cavicchioli di Occhieppo Inferiore. Rispetto all’edizione passata, la nuova edizione proporrà, al suo interno, uno spazio istituzionale che l’A.S.D. Valle Elvo ha voluto organizzare per dar vita, insieme a tutte le realtà della Valle Elvo, a un percorso dedicato alla realizzazione, nel 2025, di un evento sportivo di portata internazionale.

Due i tornei organizzati: il primo, il Torneo di Calci di Rigore a cui potranno iscriversi tutti coloro che vorranno divertirsi e giocare insieme. Il secondo, la Lauretana Cup previsto per domenica 23 giugno e dedicato alle qualificazioni delle squadre sportive dilettantistiche biellesi, categoria 2013 e 2015.

Durante tutto il pomeriggio di sabato 22 sono inoltre previste attività motorie e sportive gratuite dedicate a tutti, a partire dai bimbi di tre anni in su. Un’occasione per nonni, genitori e bambini per divertirsi insieme, facendo sport ed attività fisica e motoria.

Due le serate di festa e di divertimento. La prima, che aprirà tutta la manifestazione, si terrà venerdì 21 giugno. A seguire, la ormai classica Festa dello Sport, sabato 22 giugno che vedrà la partecipazione dei dj del Galileo far ballare e divertire tutta la Valle Elvo per l’intera notte.

“Dopo il successo del 2023 non era semplice riproporre Sport che Valle anche per questo anno - commenta il Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Valle Elvo - La nuova veste con cui presentiamo oggi l’evento racconta di uno sforzo profuso da tutti noi per guardare, ancora una volta, lontano. Se nel 2023 il nostro obiettivo era quello di portare l’attenzione sulla promozione dello Sport e dei suoi valori in Valle Elvo, quest’anno puntiamo l’attenzione sulla partecipazione e il coinvolgimento di tutti: cittadini, amministrazioni, aziende, associazioni unite insieme per lanciare lo stesso messaggio: attraverso lo sport, si migliora la qualità della vita di tutti”.