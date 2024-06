Dog Hiking all'Oasi Zegna

Sabato 22 giugno e sabato 13 luglio due imperdibili appuntamenti dedicati ai nostri fedeli compagni a quattro zampe! Due esperienze durante le quali immergersi nella splendida cornice dell’Oasi Zegna, recentemente premiata con l’ANIMAL TRAVEL AWARD 2024 da parte del GIST - Gruppo Stampa Turistico Italiano, per un dog hiking all’insegna del divertimento, della relazione e della condivisione di esperienze con i nostri cani. Trascorreremo due ore e mezza tra le montagne della Valsessera, che si snoda in un meraviglioso contesto naturale in cui potremo fare esperienze con altre persone e altri cani, al di fuori dei caotici ambienti cittadini. Durante la passeggiata avremo modo di approfondire la comunicazione del cane e scoprire insieme le dinamiche sociali che si instaureranno all’interno del gruppo. L’obiettivo è anche quello di permettere ai cani di vivere un’esperienza liberi dal guinzaglio nel rispetto di tutti i partecipanti e del luogo in cui ci troviamo.*



PROGRAMMA

Si partirà alle ore 10:00 dal parcheggio antistante la locanda Bocchetto Sessera. Il percorso da lì discende di 380m fino al Torrente Sessera, lungo il quale sarà possibile fare qualche breve sosta. Il sentiero costeggia poi il fiume fino al Rifugio Piana del Ponte, dove il corso d'acqua crea anche delle suggestive "piscine naturali" dove i nostri cani potranno rinfrescarsi liberamente. Da qui si risale sulla montagna per tornare al Bocchetto Sessera, punto di partenza del dog trekking. Il rientro al parcheggio è previsto intorno alle 13, dove sarà possibile pranzare presso la Locanda Bocchetto Sessera oppure in uno degli altri ristoranti dell’Oasi Zegna raggiungibili con pochi minuti di macchina (prenotazione a carico dei partecipanti).



Per l’attività si consiglia di avere un abbigliamento adeguato: scarpe da trekking (meglio se impermeabili), pantaloni comodi, abbigliamento a strati e si consiglia di avere un cambio per il rientro. Si raccomanda di portare la protezione solare ed eventualmente giacche antivento. Per il cane si consiglia di portare con sé acqua fresca.



A guidarvi in questa fantastica avventura con i vostri amici a quattro zampe Camilla Torriani, educatrice cinofila e Laura Ferrario, educatrice e istruttrice cinofila. Camilla e Laura si occupano da 6 anni della gestione di gruppi stabili di cani in libertà in differenti contesti naturali.



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il numero dei partecipanti è limitato e il termine per le iscrizioni è 5 giorni prima dell'uscita. Quota di partecipazione: 40€ a cane

L’organizzazione si riserva di ammettere i cani partecipanti dopo avere valutato le indicazioni fornite nel modulo raccolta dati. Si prega di inviare la richiesta di partecipazione, insieme al modulo di raccolta dati, scrivendo a: camillatorriani@hotmail.it e ferrariolaura@hotmail.com



*Per motivi di sicurezza la possibilità di liberare un cane verrà valutata dalle educatrici insieme al proprietario.