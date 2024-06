A Cavaglià si presenta il film "Il Tesoro di Ypa"

Venerdì 21 giugno, alle 21, l’associazione Via Romea Canavesana presenterà a Cavaglià, in collaborazione con gli Amici di Villa Salino e il patrocinio del Comune, il suo lungometraggio “Il Tesoro di Ypa” (119 minuti).

Il film ha debuttato nel 2021 ed è frutto del lavoro di cinque anni di un gruppo guidato da membri dell’associazione Via Romea Canavesana di Mazzè e di Natura e Paese di Vische. Otto sono i protagonisti principali, affiancati da una cinquantina tra comparse e collaboratori tecnici.

La serata, presso la Sala convegni di Via Vercellone 1, si aprirà con un momento introduttivo: verrà spiegato il progetto ideato da Via Romea Canavesana e gli intenti che hanno guidato alla realizzazione del film, mostrando prima della visione i luoghi del Canavese che sono stati teatro naturale e storico per le riprese, nonché le tappe della ricerca del “tesoro della regina Ypa”.