Aprile in Musica, al via a Occhieppo Inferiore la 18° edizione

Conto alla rovescia iniziato per “Aprile in Musica”, la rassegna occhieppese giunta quest’anno alla sua diciottesima edizione.

Nel primo appuntamento saliranno sul palco due formazioni giovanili: la Banda musicale giovanile ANBIMA APS Biella e la Banda giovanile provinciale ANBIMA APS Cuneo, entrambe con la direzione del Maestro Riccardo Armari.

Per il pubblico sarà l’occasione per apprezzare dal vivo alcuni progetti didattici rivolti ai giovani musicisti: la conclusione proporrà un fuoriprogramma a bande unite da non perdere!

L’appuntamento è per domenica 6 aprile, alle 16 presso il Salone Polivalente ad Occhieppo Inferiore. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.