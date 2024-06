Le corse della settimana di newsbiella.it, gli appuntamenti per i runners dal 20 al 23 giugno

Le corse della settimana di newsbiella.it, gli appuntamenti per i runners

Diversi gli appuntamenti di questa settimana per i runners nel Biellese.

Il primo è questa sera, giovedì 20 giugno a Chiavazza dove ci sarà il Giro della Bertamelina. La partenza è fissata alle 19,30 davanti al teatro parrocchiale. Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tutti. Le iscrizioni verranno raccolte alle 18. Il percorso è di circa 6 km per le strade e i sentieri del quartiere.

Domani, venerdì a Tavigliano si corre “L'8 di Tavigliano”. Le iscrizioni saranno raccolte dalle 18,30 davanti alla chiesa. Per i ragazzi la partenza è alle 19,30, per gli adulti alle ore 20 nell'ambito della festa Rioni in festa.

A Torrazzo, sabato è in calendario il 1° Ful Moon Wolk, camminata o corsa non competitiva nei boschi della Serra. La partenza della corsa è alle 20,30, mentre a seguire ci sarà la camminata. Die i percorsi, da 6 e da 10Km.

A Pralungo, sempre sabato, torna Quat pass par Pralung: Il ritrovo è alle 17, la partenza alle 18 per gli adulti, per i bambini alle 19. La corsa è un evento benefico, il ricavato andrà alle scuole di Pralungo

Domenica a Oropa, ’ASD CLIMB RUNNERS, organizza la gara di corsa in montagna di sola salita: da Oropa al Monte Camino, in ricordo di Piergiorgio Gazzetto. Si tratta di una gara competitiva 7km con 1200d+; camminata Ludico Motoria 4 km con 700d+. Il ritrovo è alle 7,30, alle 8,30 ci sarà la partenza della competitiva e alle 8,35 la partenza della camminata ludico motoria domenica. La partenza e il ritrovo sono al piazzale delle funivie. Per info Enzo Mersi 3392472377 asdclimbrunners@gmail.com

Sempre domenica si corre a Vigliano la 2° Camminata 4 ponti. L'evento è organizzato dalla pro loco di Vigliano in collaborazione con la podistica Vigliano. IL ritrovo è dalle 16,30 e la partenza dalle 18. Si corre o si cammina, il percorso è lungo 5 km.