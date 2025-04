Torna il mercato internazionale 'Regioni d'Europa'. Tra leggi e rincari ancora incerto il numero di banchi

A Biella torna il mercato internazionale 'Regioni d'Europa'. Quelle che sono certe sono le date: 4, 5 e 6 aprile, questo fine settimana. L'incognita è invece ancora il numero dei banchi che ci saranno. Se i primi anni erano 160, questo fine settimana potrebbero essere la metà. A organizzare l'evento come sempre è Fiva nazionale.

“Con gli anni i costi sono lievitati in maniera importante – spiega Michelangelo Trotta di Fiva Biella - . I primi tre anni l'evento era addirittura gratuito perchè c'era il patrocinio del Comune, e noi ambulanti non pagavamo né tassa del suolo pubblico, né rifiuti, né parcheggi blu. Di amministrazione in amministrazione le cose sono cambiate, vuoi per scelte politiche, vuoi per legislazione, e se una volta si pagava 400 euro un banco, ora allo stesso partecipare all'evento costa 700 – 800 euro”.

Niente banchi in viale Matteotti. Paella, stand greco, porchetta non li potrete assaporare in quella zona sicuramente perchè tra occupazione dei parcheggi blu, pulizia ed energia elettrica, Fiva non se lo può permettere. “Ora stiamo ancora trattando con il Comune per mettere degli stand che non siano gastronomici nella nuova piazza Vittorio Veneto - continua Trotta - , ma è ancora tutto da vedere. A oggi i banchi che hanno dato adesione sono un'ottantina. Bello sarebbe se il Comune capisse l'importanza dell'evento e ci venisse incontro. A noi spiacerebbe non portare più questo evento a Biella perchè l'affluenza ci ha sempre dato ragione”.