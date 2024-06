Golf Club Cavaglià presenta il programma dei prossimi appuntamenti.

Giovedì fa tappa la Golf Cup 2024 Road To Golf Pelagone by Team Golf (18 buche Stableford) con ranking per qualificarsi alla semifinale nazionale.

Sabato ritorna il circuito Green Pass Card Trophy (Stableford, 18 buche, 3 categorie) con ranking e finale nazionale.

Domenica c'è in programma “Golf Samba Dedicato a Frank” (18 buche Louisiana a 4 - iscrizioni soci 20€, esterni 70€, a fine giornata premiazione e rinfresco con pasta) evento dedicato a Franco Ceresa, socio del club prematuramente scomparso cinque anni orsono.

Dallo scorso weekend ha riaperto la piscina.

Sul sito di Gesgolf è online il calendario gare 2024.

Novità assoluta sarà la “RyderdiLuglio – Challenge women vs men”, sfida in formula match-play prevista per sabato 13 luglio con festa in piscina a seguire. Sul nostro sito è online il regolamento mentre su GesGolf (menù a tendina campionato sociale) si possono trovare le classifiche aggiornate.

Segreteria golf aperta tutti i giorni dalle ore 8,30.

Campo aperto tutti i giorni dalle ore 8,30.