Umanità e Natura, un amore che nutre: due giorni di iniziative a Vigliano Biellese

Vigliano Biellese- Cascina Chioso e Villa Era, in collaborazione con Slow Food Italia e con il sostegno di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta e Slow Food Biella, presentano Umanità e Natura: un amore che nutre, due giorni di incontri e workshop dedicati al rapporto umanità-natura e al suo futuro.

L'evento si terrà a Vigliano Biellese il 21 e 22 giugno, nell'ambito della rassegna The road to Terra Madre di Slow Food Italia in occasione di Terra Madre Salone del Gusto 2024, che andrà in scena dal 26 al 30 settembre 2024.

“Abbiamo messo insieme tre elementi che daranno forma e dimensione alle due giornate – dichiara Federico Chierico di Cascina il Chioso – ovvero, il patrimonio filosofico e spirituale orientale come strumento e risorsa per tutta l'umanità, l'approccio sistemico della permacultura che prova a immaginare l'uomo come un elemento interno al sistema in cui è inserito e il mondo dei funghi e dei microrganismi che rappresentano uno dei tessuti connettivi fondamentali della vita sul pianeta”.