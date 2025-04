Biella, al via la passeggiata al Sentiero del Gorgomoro con la guida Marco Macchieraldo

La Proloco Biella e Valle Oropa, in collaborazione con la guida escursionistica Marco Macchieraldo, invita tutti gli appassionati di natura e trekking a partecipare alla passeggiata lungo il suggestivo Sentiero del Gorgomoro, in programma sabato 5 aprile, con ritrovo alle 14.15 in Piazza Martiri, a Biella.

Il Sentiero del Gorgomoro è un percorso immerso nel verde, facilmente accessibile dalla Salita di San Giuseppe nel rione Riva di Biella. Costeggiando il torrente Oropa, il sentiero offre scorci panoramici e la possibilità di ammirare le caratteristiche "lame", piccole pozze d'acqua cristallina ideali per una sosta rinfrescante. Lungo il percorso, i partecipanti potranno scoprire punti di interesse storico e naturalistico, tra cui i resti di un antico mulino e di una fucina risalenti all'Ottocento.

Informazioni Importanti: per partecipare alle passeggiate è necessario possedere la tessera UNPLI della Proloco Biella e Valle Oropa. La tessera può essere richiesta presso Buratti Uno, in via Duomo 3, con un contributo. Quota di Partecipazione: le escursioni sono gratuite per i soci Proloco. Per chi desidera partecipare a una singola passeggiata, è richiesto un contributo di 5 euro. Abbigliamento consigliato: si raccomanda un abbigliamento comodo e scarpe adatte a percorsi escursionistici.

Questa iniziativa rappresenta un'opportunità unica per riscoprire le bellezze del territorio biellese, accompagnati da esperti conoscitori della zona. La passeggiata è adatta a tutti e offre l'occasione di trascorrere un pomeriggio all'insegna della natura e della convivialità. Per informazioni: 328 8248937.