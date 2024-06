Valdigne, grandi prove per il trittico Cappelli-Fontana e Mazzucco: argento e bronzo per Gai e Ciccarelli FOTO

Il weekend inizia venerdì 14 giugno a Kitzbuhel con le semifinali di Europe Triathlon Cup brillantemente superate da Francesca Crestani che conquista un buon risultato anche nella finale di sabato 15 e continua a guadagnare posizioni nel Rank World Triathlon.

A Bardolino (VR) sabato 15 giugno si è disputato lo storico e molto partecipato evento del Triathlon Internazionale di Bardolino su distanza Olimpica. Per gli atleti verde-turchese-oro grandi prove sportive del loanese Ivan Cappelli (13° assoluto), del novarese Nicolò Fontana (15° assoluto) e del casalese Edoardo Mazzucco (20° assoluto), per gli atleti in verde-turchese-oro ancora una prestazione di squadra da incorniciare che li ha portati nei primi venti premiati. Al debutto in un Triathlon Olimpico i giovani torinesi Enea Demarchi e Filippo Gai rispettivamente argento e bronzo tra gli Junior, per loro una “prima volta” veramente positiva.

A Borgaro Torinese si è disputata la III° Tappa del Campionato Giovanile Piemonte e VdA. Tra gli YA buon 8° posto per il torinese Pietro Col, nella categoria Ragazzi ottimo argento per una sempre più positiva Chiara Gai, bronzo al maschile per Pietro Ciccarelli.

Domenica 16 giugno a Klagenfurt (A) si è disputata la prova del Circuito IronMan con la gara “Full”. In un clima decisamente autunnale prove positive e la grande soddisfazione del prestigioso traguardo di Finisher per i biellesi Sergio Costa e Massimiliano Rossetti ben piazzati nelle categorie 55-59 e 50-54. Sempre domenica, a Crema (CR), si è disputato il IV° Memorial Pietro Bernasconi con il Triathlon Sprint che ha avuto un’ottima partecipazione numerica e qualitativa. Al femminile dopo le prime 2 frazioni condotte con le migliori in testa, 7° posto finale assoluto per Costanza Antoniotti (argento tra le Junior), ancora un oro con una gara perfetta per la biellese Alessandra Degiugno, prima tra le M3 (ma anche la migliore tra le M di ogni categoria). Buona performance per il Reggino Pietro Salati (7° Junior).

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi nei prossimi appuntamenti italiani e nella gara “clou” del Campionato Italiano Assoluto e U23 di Triathlon Olimpico e Campionato Italiano Age Group di Olimpico No Draft ad Alba Adriatica e per la Tappa dell’Interregionale Giovanile con l’Aquathlon a Mandello sul Lario.