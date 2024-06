Marco Musazzi presenta il suo nuovo libro "Il tipografo di Vichy"

Marco Musazzi vive a Masserano. Dopo aver lavorato per anni nell'editoria e parallelamente aver coltivato la sua passione per la scrittura, pubblica nel 2024 il suo primo romanzo, Il tipografo di Vichy, per Solferino. E nella serata di domani, sabato 22 giugno, lo presenterà alla biblioteca di Masserano alle 18.