Incidente stradale autonomo nella notte appena trascorsa tra i comuni di Ponderano e Sandigliano.

Stando alle prime informazioni raccolte, due persone erano a bordo di un'auto e una di queste, assistita dal personale sanitario del 118, sarebbe finita all'ospedale per le cure del caso.

Sul posto, oltre alla forze dell'ordine per la raccolta dei rilievi, anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.