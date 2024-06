“Aspettando Bolle di Malto”: presentata a Biella l’edizione 2024.

Torna a Biella dal 14 al 16 giugno 2024 Aspettando Bolle di Malto, l’anteprima della attesissima nuova edizione di Bolle di Malto 2024, la rassegna nazionale dei birrifici artigianali, che anche quest’anno sarà in collaborazione con BIS – Biella Saperi & Sapori e Fondazione BIellezza. Per questo lungo fine settimana del gusto di alta qualità, volto a promuovere le eccellenze gastronomiche e culturali del Biellese, scenderanno in campo i birrifici artigianali del territorio insieme ad alcuni punti di street food. Il tutto accompagnato da un intrattenimento musicale. Sarà possibile anche acquistare prodotti enogastronomici locali nei banchetti a cura di GAL – Montagne Biellesi.

Una vera e propria anteprima della kermesse che dal 2015 ha eletto Biella a Capitale Italiana delle Birre Artigianali con oltre 100.000 presenze registrate nel 2023 e 45.000 litri di birra erogati. I visitatori di BIS – Biella Saperi & Sapori, l’appuntamento enogastronomico diffuso del biellese, avranno la possibilità di gustare in anteprima la magica atmosfera di Bolle di Malto che dal 26 agosto al 2 settembre tornerà con tante novità ad animare tutta la città di Biella.

Aspettando Bolle di Malto

Piazza Vittorio Veneto - Biella

Venerdì 14 giugno dalle ore 18 alle 24

Sabato 15 e domenica 16 giugno dalle ore 11 alle ore 24