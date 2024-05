Rally, Biella Corse e i risultati del fine settimana: “Le soddisfazioni non sono mancate”.

Rally del Grappolo

Anche questo fine settimana le soddisfazioni per i “Biella Corse” in gara non sono mancate.

All'8° Rally del Grappolo, che si è corso sabato 25 e domenica 26 maggio sulle colline dell'Astigiano il miglior risultato è stato ottenuto dai giovani Matteo Migliore e Andrea Tardito che, con la loro Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4), si sono piazzati al primo posto nella classifica della categoria "Under 25", chiudendo la gara settimi di classe, noni di gruppo e ventisettesimi assoluti. "Come ho sempre detto" ha commentato al termine il "Team Manager" di Biella Corse, Alby Negri "noi li coltiviamo da piccoli! Scherzi a parte, sono stati proprio bravi, sono davvero dei giovani da tenere d'occhio!"

A seguire sono giunti al traguardo Fabio Talarico e Thomas Trombetta, in gara con un'altra Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4/R2), al termine decimi di classe, trentatreesimi di gruppo e settantasettesimi assoluti.

Quindi Andrea Bellon e Barbara Albertone, figlio e mamma, in gara con una Peugeot 106 (gruppo RC5N, classe N2). Hanno chiuso la gara noni di classe, ventisettesimi di gruppo e al 103° posto della classifica assoluta.

Niente da fare, invece, per il quarto equipaggio Biella Corse al via, composto da Fabrizio Margaroli e Massimiliano Rolando. Si sono infatti ritirati nel corso della seconda speciale per problemi alla loro Skoda Fabia RS (gruppo RC2N, classe R5).

Buone notizie anche per i navigatori Biella Corse al via. Qui il miglior risultato è stato di Luca Pieri, in gara con Massimo Marasso su di una Skoda Fabia Evo (gruppo RC2N, classe R5). Hanno chiuso la gara al 6° posto, assoluto, di gruppo e di classe. Quindi l'esordiente (in Biella Corse) Andrea Camporino, in gara a fianco del pilota Daniele Ferrotto su di una "sempreverde" Peugeot 205 (gruppo RC5N, classe A5). Hanno terminato la gara terzi di classe, ventesimi di gruppo e ottantaseiesimi della classifica assoluta.

Niente da fare, invece, per Tiziano Pieri, al via a fianco di Luigi Fogliati su di una Renault Clio (gruppo RC3N, classe S1600). Si sono infatti ritirati al termine della 4ª prova speciale. Ritiro anche per Marco Bevilacqua, che in questa occasione era a fianco del pilota Fabrizio Babando su di una Peugeot 208 (gruppo RC4N, classe Rally 4). Si sono infatti fermati quasi subito, nella prima prova speciale della gara.

Rally del Salento

Ottima gara in Puglia per il navigatore Biella Corse Mattia Nicastri. Al 56° Rally del Salento, che ha corso in coppia con il pilota Giorgio Liguori su di una Renault Clio Sport (gruppo RC4N, classe R3), ha vinto gruppo e classe e chiuso la gara all'11° posto assoluto. "Per noi è stata davvero una gara maiuscola" ha commentato al termine; "solo un problema tecnico al motore ci ha tolto dalla "top ten", ma abbiamo comunque vinto gruppo, classe e due ruote motrici!"

Verzegnis-Sella Chianzutan

Dodicesimo posto assoluto, primo di gruppo e primo di classe. Questo il risultato con cui il pilota Biella Corse, Giancarlo Graziosi, ha "messo in archivio" la 53ª Verzegnis-Sella Chianzutan, in cui ha gareggiato con la sua Osella Pa21/p (gruppo CN, classe 3000). La salita, corsa questo fine settimana in Friuli Venezia Giulia, era la quarta prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Centro-Nord.

"Abbiamo corso in una giornata fantastica" ha commentato al termine il pilota "ma la mia gara, purtroppo, è stata di nuovo una "Via Crucis". La macchina infatti, nella prima prova, ha avuto ancora dei problemi; nella seconda invece le cose sono andate meglio e sono riuscito a fare un tempo decente. Speriamo nella prossima Trento-Bondone!"

Formula Challenge Castel Goffredo

La sfortuna, questo fine settimana, ha colpito anche il pilota Ezio Perini, che ha partecipato, con il suo "formulino" Proto 1000 Suzuki (categoria E), al Formula Challenge di Castel Goffredo, in provincia di Mantova. A causa di un guasto meccanico è stato infatti costretto al ritiro nel corso della seconda manche.

"Ha ceduto una delle sospensioni posteriori" ha spiegato al termine "e non ho potuto far altro che ritirarmi. Peccato perché avevo chiuso la prima prova con il secondo tempo!" Il suo prossimo appuntamento sarà a Busto Arsizio, fra due settimane.