Biella 4 Racing, oltre quaranta persone alla serata promozionale sulla regolarità

“È stato un successo al di là delle migliori previsioni”. Questo il commento unanime dei rappresentanti Biella 4 Racing relativo alla serata Promozionale sulla Regolarità, svoltasi giovedì scorso presso i locali del Lorien Pub di Biella.

“Sapevamo che l’iniziativa poteva riscuotere successo, ma avere presenti oltre quaranta appassionati della disciplina, proprio non ce lo aspettavamo, merito anche di una bella e proficua collaborazione con le altre realtà dei pressostati biellesi, che ha portato a questo risultato. Un ringraziamento a Scuderia A.P.V. Classic, Scuderia Equipe Vitesse e Scuderia Giovanni Bracco, per aver accolto la nostra proposta, e un doveroso ringraziamento ai nostri portacolori Roberto e Massimo per aver ideato e sviluppato questa iniziativa.”

Molte le tematiche trattate durante l’incontro. “La serata è iniziata con un ripasso dei temi principali della disciplina, per poi rapidamente svilupparsi su tematiche più specifiche e tecniche, dato che gli intervenuti erano già del mestiere, per concludersi con un dibattito finale fra pubblico, se così lo si vuole denominare, e relatori, che ha posto termine al tutto”.

Iniziativa promossa a pieni voti dunque. “Sicuramente, e speriamo che in futuro si possa proporre altre serate come questa, da trascorrere in compagnia, chiacchierando della passione per i motori che accomuna così tante persone, specie nel nostro Biellese”.