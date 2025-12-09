Rally & Co, Leonardo De Grandi brilla a Franciacorta

Ultima gara del 2025 arrivata a sorpresa per Leonardo De Grandi, portacolori della Rally & Co, al debutto con il nuovo team Marra 61 in vista della stagione 2026. L'occasione si è materializzata sul circuito di Franciacorta, in provincia di Bresca, per le gare del Rok Cup Festival che vedevano impegnati in gara ben 39 concorrenti della categoria del giovane.

Assolutamente stellari i risultati a partire dalla pole position, con il miglior tempo assoluto tra tutte le categorie per poi siglare un escalation di arrivi in crescita: terzo nella prima manche, secondo nella seconda e vincitore nella terza manche di gare, De Grandi si è presentato alla gara finale come uno dei pretendenti alla vittoria. In effetti il piccolo biellese è rimasto in testa per tutta la finale facendo un piccolo errore solo nell'ultima curva dell'ultimo giro. Una vera beffa ma una 3° posizione comunque raggiunta.

Consolato da team e genitori De Grandi ora è consapevole delle proprie potenzialità e questa iniezione di fiducia non può che fare del bene al morale del giovane driver che si prepara per la stagione 2026, sicuramente impegnativa ed adrenalinica come o forse più di quella appena terminata.