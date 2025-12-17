Motori, Suzuki celebra a Torino la stagione 2025: presente anche Rally & Co

Sabato 13 dicembre Suzuki ha celebrato a Torino la conclusione della stagione sportiva 2025 dei suoi due storici trofei monomarca: la Suzuki Rally Cup e il Suzuki Challenge.

Piloti, navigatori, sponsor e rappresentanti del marchio si sono riuniti per festeggiare i successi dell’anno e premiare i vincitori tra i quali non potevano mancare gli equipaggi della Rally & Co, impegnati nel Suzuki Challenge.

Terzi assoluti Gianluca Morra e Stefano Tironi a bordo della loro Vitara di classe T2 mentre sulla piccola Jimny di classe Th Alberto Gazzetta e Andrea Pizzato agguantano la 4° piazza assoluta.

Dopo le premiazioni i piloti e navigatori sono stati ospiti del marchio giapponese per un pranzo conviviale e per la presentazione della stagione 2026.