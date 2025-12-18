Biella 4 Racing al fianco del Biella Raider Team per il Panda Raid 2026

Le festività natalizie si avvicinano ma in casa Biella 4 Racing non ci si ferma nemmeno un momento, e le attività sono già tutte rivolte all’annata 2026, che è stata ufficialmente inaugurata domenica 14 dicembre, con l’evento Panda4xAnffas. “Il nostro 2026 è già iniziato - esordiscono i rappresentanti B4R - ed è partito con una collaborazione a cui lavoravamo da tempo e che ci inorgoglisce particolarmente. Il nostro sodalizio sarà al fianco dei cinque equipaggi biellesi del Biella Raider Team al Panda Raid 2026, gara che si svolgerà in Marocco dall’11 al 18 aprile 2026, fornendo supporto tecnico e comunicativo”.

Un primo esempio si è potuto avere nella giornata di domenica scorsa. “Esattamente, domenica 14 in via Italia, sono stati presentati al pubblico i cinque equipaggi, e sono state esposte alcune delle Panda che correranno in Marocco. Ma vero fulcro della giornata era l’evento Panda4xAnffas, ovvero varie iniziative volte alla raccolta fondi in favore di Anffas Biella, raccolta fondi che si è rivelata estremamente positiva con un cospicuo ricavato donato. Durante la giornata, nello stand allestito dai ragazzi del Biella Raider Team, si è potuto vedere il nostro appoggio in vestiario, banner e comunicazione, un bel lavoro di squadra, che ha dato i suoi frutti”.

Ma in cosa consiste il Panda Raid? “Il Panda Raid è una piccola Dakar in miniatura, pur essendo improntata sulla regolarità, e vi possono partecipare solo modelli Panda e Marbella. La gara si svolge sui tracciati desertici del Marocco, che variano da quelli più duri e rocciosi, a quelli più morbidi e sabbiosi, passando da terreni veloci, ad altri in cui il galleggiamento sulle dune di sabbia è fondamentale. Qui la preparazione e soprattutto la navigazione, vecchio stile, fatta di bussola e road book, fanno la differenza. Il successo di questa manifestazione è sempre maggiore, e quest’anno vedrà al via 340 equipaggi. Fra essi i cinque Made in Biella, ovvero quelli formati da Balbo-Balbo, Mancasola-Panetti, Ferrero-Negro, Longhi-Longhi e Aimone-Comella, un bel mix fra equipaggi esperti, ed altri invece al debutto”.

Da qui a fine anno cosa attende il Biella 4 Racing? “La cena degli auguri, che si svolgerà venerdì 19, a cui hanno già confermato la loro presenza più di quaranta partecipanti. Poi alcuni giorni di stacco fino a dopo l’anno nuovo, e da lì si ripartirà a mille con le nostre iniziative, che già bollono in pentola!”