Biella Nuoto, ecco i risultati ottenuti in vasca FOTO

Ultime settimane intense di appuntamenti per i nuotatori bianco-celesti della storica società biellese.

In ordine cronologico per il settore agonistico tra gli esordienti “A” Pezzo Cecilia classe 2013 si cimenta per la prima volta in vasca olimpionica (50 metri) nuotando a Torino un ottimo 100 stile libero con il tempo di 1,24.1; sempre nel circuito FIN gli esordienti “B” si confrontano con i migliori a livello regionale al Palazzo del Nuoto di Torino mettendosi in evidenza con significativi miglioramenti sia tecnici che cronometrici. Nel dettaglio i risultati del primo concentramento: Martinotti Ludovica chiude al quinta nei 100 rana e sesta nei 50 stile, Piccolo Francesca si classifica seconda dei 50 dorso e settima nei 100 della stessa specialità, Buscaglia Pietro è dodicesimo nei 50 stile e ventiseiesimo nella doppia distanza, Versace Samuele vince i 50 stile libero e chiude undicesimo nei 100 dorso.

Molto soddisfatto il tecnico Bruno Piccolo dei continui progressi dei piccoli atleti. Intanto nella piscina Massimo Rivetti di Biella il gruppo della scuola nuoto ha partecipato al circuito Nuotiamo, manifestazione non agonistica; anche qui i numerosi partecipanti hanno messo in mostra i miglioramenti da inizio stagione. Un particolare ringraziamento a chi ha accompagnato in vasca piccoli e grandi nuotatori, tra loro gli istruttori e alcuni agonisti del settore assoluto che sono stati vicini ai più piccoli alla loro prima esperienza gestendo le emozioni prima di gareggiare, grazie anche alle famiglie che con entusiasmo hanno seguito dalle tribune gremite le gare dei loro bimbi.

Hanno partecipato all’evento: Basta Elisa, Berton Charlotte, Costenaro Sheryl, Giordani Maria, Grometto Erika, Lobrutto Gaia, Lobrutto Sara, Monti Perino Ludovica, Negro Adele, Pezzo Sveva, Barberis Fabio, Boretti Riccardo, Borsetti Sebastiano, Guglielmi Lorenzo, Omarini Leonardo, Perin Simone, Rocco Edoardo, Six Desrousseaux Eliot e Zana Gregorio.