Running: A Riabella la settima edizione della Distacalacravarun FOTO e VIDEO

Settima edizione a Campiglia Cervo della #distacalacrava RUN, minitrail non competitivo di circa 12 km organizzato dalla Pro Loco di Riabella con il patrocinio del Comune di Campiglia Cervo con partenza e arrivo a Riabella. Il bel tempo, finalmente verrebbe da dire, ha invogliato un gran numero di partecipanti (160) a cimentarsi nel percorso compreso il passaggio caratteristico della Truna sotto Villa Magnani allestito per l‘occasione. Da segnalare anche la presenza degli under 13 numerosa e partecipativa

Classifiche

Uomini

Enrico Alfisi - 57'07'' - Giulio Curatitoli - 57'28'' - Francesco Martinelli - 1h3'14''

Donne

Valeria Bruna 1h12'20'' - Paola Bellardone 1h13'16'' - Alessia Machetti 1h18'10''

Ragazzi under 13

Emanuele Gobbi - Giacomo Mazzuchetti - Luca Gobbi