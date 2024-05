Netro: Lite tra vicini finisce col lancio di un vaso e lesioni per uno dei due

Un passaggio in comune è il motivo del diverbio scoppiato tra vicini di casa a Netro, entrambi residenti nel milanese con seconda casa nel biellese, finito col ricovero al Pronto Soccorso di uno dei due per le lesioni subite dopo aver preso in volto un vaso lanciato dal contendente. I Carabinieri hanno raccolto le testimonianze dell'accaduto ed eventualmente raccoglieranno la querela di quest'ultimo.