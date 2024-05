Calcio: Biellese battuta dice addio ai sogni promozione

Week end amaro per i tifosi del calcio biellese che dicono addio ai sogni di gloria della Biellese e accompagnano mestamente Cossato in promozione al termine dei 90 minuti odierni.

Per i play off sono fatali alla Biellese i primi minuti dei due tempi regolamentari, Bertani al 4 minuto del primo tempo porta in vantaggio la Pro Novara, rete che viene pareggiata da Naamad al 28 minuto della prima frazione ma è ancora a inizio ripresa che si consuma il nuovo vantaggio novarese in quel di Novarello con Carbone al sesto minuto il risultato non cambierà più e al fischio finale di Guacchione il tabellone recita il 2 a 1 per il Pro Novara che va così avanti nella griglia play off. Di tutt’altro tenore la sfida a Caselle tra Pro Eureka, la squadra di Settimo, e il Città di Cossato, il risultato di 2 a 0 è una sentenza che condanna i biellesi alla retrocessione in Promozione