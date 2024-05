Cossato, verso le elezioni, qualche informazione utile dal Comune

Come noto nei giorni 8 giugno dalle 15.00 alle 23.00 e il giorno 9 giugno dalle 07.00 alle 23.00 sarà possibile recarsi alle urne per esprimere il proprio voto in occasione del rinnovo del Sindaco e del Consiglio Comunale di Cossato, del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale e del Parlamento Europeo.

Si ricorda che per poter esercitare il diritto di voto è necessario recarsi al seggio muniti di tessera Elettorale rilasciata dal comune di residenza e documento di riconoscimento.

Se per qualsiasi motivo la tessera fosse stata smarrita o i 18 spazi a disposizione fossero esauriti è possibile presentare domanda per l’emissione di una nuova tessera elettorale. La richiesta di emissione di una nuova tessera è già possibile in questi giorni ed assicura la stampa e consegna della nuova tessera entro le date delle consultazioni.

Si avvisa che se per qualche motivo nei giorni delle elezioni la tessera elettorale risultasse smarrita o senza spazi disponibili, il Comune stamperà un’attestazione sostitutiva che permetterà all’elettore di recarsi al seggio a votare solo per quella consultazione elettorale. Sarà comunque necessario presentare domanda di emissione di nuova tessera elettorale, anche non contestualmente alla richiesta dell’attestazione sostitutiva.

Ai cittadini residenti con provenienza da altro Comune, che abbiano trasferito la residenza entro il 23/04/2024 e che non abbiano ancora ritirato la tessera elettorale del Comune di Cossato, si comunica che per il ritiro sarà necessaria la contestuale restituzione della tessera elettorale del precedente comune di residenza.

Il Comune istituisce due seggi dedicati agli elettori non deambulanti, il seggio n. 1 e il seggio n. 13 ubicati presso la scuola Elementare di Capoluogo con accesso libero con abbattimento di barriere architettoniche da via Don Felice Bertola (ex via della Chiesa).

A tutela delle persone diversamente abili che non hanno persone a cui affidarsi per il trasporto necessario a raggiungere il seggio elettorale, il Comune, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, organizzano un servizio di trasporto gratuito per il sabato dalle 15.00 alle 19.00 e la domenica dalle 8.00 alle 19.00. Si precisa che gli elettori che faranno tale richiesta verranno portati a votare presso il seggio n. 1, ubicato presso la scuola Elementare di Capoluogo.

Per poter usufruire del trasporto è necessario chiamare il numero 3292107396 da lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 fino a giovedì 6 giugno concordando un orario indicativo per il trasporto. Per le situazioni di improvviso impedimento sarà possibile chiamare lo stesso numero di telefono nei giorni delle elezioni e si cercherà di organizzare il trasporto in base alla disponibilità rimasta.

Per qualsiasi altra informazione è possibile visionare la sezione ELEZIONI 2024 sul sito del Comune di Cossato oppure contattare i seguenti numeri: 0159893216 – 0159893217