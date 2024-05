Ironman 70.3 e Triathlon Olimpico: i risultati degli atleti biellesi.

5 maggio Ironman 70.3 di Jesolo

Una grande classica del calendario italiano il mezzo Ironman di Jesolo: una gara molto veloce, sia in bici che nella corsa. L’unica incognita resta il mare, che in questo caso ha permesso di compiere una frazione di nuoto in tutta tranquillità. Tutti gli atleti biellesi hanno portato a termine la gara, conquistando la medaglia di Finisher.

Uomini: Stefano Pozzo, Mattia Pistori, Luca Bianco e Tiziano Valcauda.

Donne: Enrica Soligo, Laura Ravera e Silvia Solei.

12 maggio Triathlon Olimpico no Draft e Medio

Gara di casa per diversi atleti biellesi. Candia offre sempre la possibilità di esprimere al meglio il duro allenamento dei mesi invernali. La prima frazione di nuoto viene effettuata nell'omonimo lago, frazione impegnativa per la poca visibilità dell'acqua. Una volta in sella gli 80 km di pedalati sono impegnativi, con salite collinari e rettilinei spesso controvento. A concludere una frazione di corsa mossa con tratti di sterrato che portano al tanto atteso traguardo. Gli sportivi hanno concluso la gara e si portano a casa, oltre alla medaglia, un ottimo allenamento per gli impegni del calendario.

Enrico Moschin, Averono Luca, Giuseppe Maria Caputo, Maroso Fabio.