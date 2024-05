IPPON 2, Qualificati per i Campionati Italiani Esordienti

Si sono svolte, alla Palestra Maggiore di Leinì, le Qualificazioni Regionali per l’accesso ai Camp. Italiani Esordienti FIJLKAM a cui hanno partecipato quattro atleti della Ippon 2 Karate di Biella. I ragazzi, tutti al primo anno di gara, sono stati seguiti dall’allenatore Taglioretti e hanno ottenuto i seguenti risultati: nella cat fino a 45 kg, Assia Fierro si è classificata seconda e Laura Pusceddu quinta; nella cat 48 kg, Andrea Beltrami si è classificato quinto mentre Luca Nicolello si è fermato al primo combattimento. Fierro e Beltrami hanno conquistato il lasciapassare per i Campionati Italiani che si svolgeranno al Lido di Ostia i prossimi 2 e 3 giugno.

Nella stessa giornata, si è tenuto il Trofeo Giovanissimi riservato alle cat. U12 e U14 che ha messo alla prova cinque giovanissimi atleti della società biellese: oro per Alessandra Schiano nel kata cint. gialle, quinto posto per Simone Fea nel kata cint. verdi, bronzo per Nicolò Miglietti nel kumite fino a 37 kg, quinto Francesco Grosso nel kumite 45 kg. Si è fermato al primo incontro Elia Beltrami, nei 32 kg, alla sua prima esperienza in questo tipo di gara.