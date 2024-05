Dopo due anni di apprezzata collaborazione, Biella Rugby saluta l’allenatore degli avanti Roberto Pintado. “Ringraziamo Roberto per il lavoro svolto in gialloverde nelle ultime due stagioni”, dichiara il direttore sportivo Brc Corrado Musso, “da quando è arrivato al club si è messo sempre a disposizione della società e dei ragazzi con i quali ha svolto, sempre con costanza, un ottimo lavoro e contribuito di fatto alla continua crescita dei singoli e del gruppo intero. Una crescita culminata con la seconda posizione di girone nel campionato di Serie A e la conseguente promozione alla A1. Auguriamo a Roberto un grande in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera”.

Roberto Pintado: “Ringrazio Biella Rugby per l’opportunità che mi ha concesso di conoscere dall’interno il rugby italiano, sono felice di aver contribuito al conseguimento degli obiettivi del club e della conseguente promozione. Biella Rugby è un club che porterò sempre nel cuore”.