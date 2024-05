Campionato di calcio a 7: Su Nuraghe va in finale

Mercoledì 13 maggio 2024, presso il Centro sportivo “Openkinetik” di corso Avilianum, 1, di Vigliano Biellese, si è svolta la semifinale del Campionato provinciale, categoria open, organizzato da A.S.C. (Attività Sportive Confederate) di Biella, Ente di promozione sportiva presieduto da Pino Lopez, riconosciuto e patrocinato dal C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

In campo l’attesa sfida per lo spareggio tra “Su Nuraghe Calcio Biella” e “Bugella in Piazzetta”, rispettivamente 2a e 3a nella classifica di fine campionato. Quest’ultima, capitanata da Paolo Alberto e diretta ed allenata da Marco Sella, ha dovuto cedere il passo agli atleti che, per l’occasione, hanno indossato le nuove divise con le insegne dei Quattro Mori sul petto.

Incontro combattuto, che ha costretto il direttore di gara Stefano Preacco ad estrarre tre volte il cartellino giallo: due le ammonizioni contro l’irruente “Bugella in Piazzetta” che, in ogni modo, cercava di non cedere alla sconfitta, dopo aver dominato le classifiche dell’intera stagione.

Vittoria meritata di “Su Nuraghe”, a conferma di forma atletica e affiatamento degli atleti diretti da Gaspare Carmona, allenati da Andrea Savoi e preparati dal massaggiatore Filippo Gugliotta.

I goal della vittoria sono opera di Gabriele Giusio (1), Nazzaro Lama (1) e del capitano Manuel Pizzo (1). Per la squadra avversaria, i goal sono di Marco Revolon (1) e di Marco Gozzi (1).

La finalissima si svolgerà il prossimo venerdì 24 maggio, alle ore 21:00, presso il Centro sportivo “Sportec – Sportec center”, di Gaglianico.

“Su Nuraghe Calcio Biella” scenderà in campo contro “Nottigham Forest”, con i colori della Sardegna sul cuore.