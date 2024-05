Motori |

Rally & Co in gara agli Abeti e Abetone

Sarà il 41° Rally degli Abeti e Abetone in provincia di Pistoia la seconda gara del Trofeo Rally Terza Zona nel quale la scuderia Rally & Co si presenterà con un giovanissimo equipaggio (41 anni in due) composto dal fortissimo driver valsesiano Nicolò Ardizzone e dalla valdilanese Alyssa Anziliero. Come già avvenuto nella prima gara, nella quale giunsero secondi, punteranno alla vittoria nella combattutissima classe Rally5 a bordo della loro Renault Clio, dopo aver percorso 65 km cronometrati suddivisi in 7 prove speciali con partenza e arrivo a San Marcello Pistoiese.

c. s. Rally & Co g. c.