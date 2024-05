Poco prima delle 14 di oggi, 16 maggio, tamponamento multiplo in super, direzione Biella, prima dell'uscita di Chiavazza, probabilmente a causa della scarsa visibilità e dell'acqua sulla carreggiata, in un momento in cui le precipitazioni erano intense. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale. Sembrerebbe che nessuno dei conducenti abbia avuto necessità di trasporto in ospedale.