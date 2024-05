Rally & Co, gli equipaggi scaldano i motori per il weekend FOTO

Rally & Co, gli equipaggi scaldano i motori per il weekend

Riparte sabato 18 maggio il Trofeo Rally nazionale 1° zona con la disputa del Rally Valli Cuneesi storico che prevede partenza ed arrivo nel centro della cittadina di Saluzzo. Saranno 6 gli equipaggi griffati Rally & Co, al via della classica gara piemontese che prevede 70 km cronometrati suddivisi in 6 prove speciali tra cui le impegnative Valmala di 14.6 km e Montoso di 13.2 km.

L’obiettivo? Salire sul podio con la coppia formata da Marco Bertinotti ed Andrea Rondi che riprenderanno in mano la gialla Porsche 911 RS per una gara test in previsione del Rally della Lana storico; Luca Delle Coste e Giuliano Santi con la Ford Escort RS difendono lo scettro del Memory Fornaca, vinto nel 2023 puntando ad una posizione nella top ten mentre con una macchina gemella, dopo una lunga inattività, ci saranno i biellesi Lorenzo Nofri e Patrick Varale.

Con una Ford Escort RS mk2 saranno ai nastri di partenza Pier Luigi Porta e Aldo Gentile seguiti, anche loro dopo mesi senza gare, da Luca Ferrero e Paolo Ferraris con la consueta Ford Sierra Cosworth di gruppo J2; iscritti nella coppa Fiat 127 (nella quale sperano di ben figurare) con la loro auto in versione gruppo 2 anche Stefano Zublena ed Alberto Costenaro che completa il sestetto portacolori della scuderia biellese.