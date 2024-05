Non ha l'apparecchio per rilevare l'alcol, bar di Biella rischia una multa (foto di repertorio)

Rischia una multa il titolare di un bar di Biella, sottoposto nei giorni scorsi ad accertamenti dagli operatori di Polizia.

Stando alle prime informazioni raccolte, sembra che l'attività fosse priva delle apparecchiature preposte al rilevamento in autonomia del tasso alcolemico, di norma utilizzate dai clienti per stabilire le proprie condizioni psicofisiche prima di rimettersi al volante di un'auto. Una strumentazione obbligatoria per tutti quei locali che svolgono servizi serali e notturni.

Il servizio è stato curato dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Biella, con l'ausilio del Reparto Prevenzione Crimine proveniente da Torino nell'ambito dei controlli sul territorio. Il proprietario verrà molto probabilmente sanzionato amministrativamente, con un verbale che oscilla tra i 300 e i 2500 euro.