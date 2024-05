Cossato: Soccorso un rondone alpino incastrato sul tetto di un palazzo, FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di oggi il personale per il recupero della fauna selvatica della provincia e i Vigili del Fuoco hanno soccorso un rondone alpino.

La bestiola era rimasta incastrata con le ali sul tetto di un palazzo a due piani a Cossato tra via Mazzini e via Quintino Sella e non riusciva a liberarsi. Gli abitanti nei dintorni hanno sentito il suo lamento e hanno composto il 112.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con l'autoscala, hanno spostato le tegole dove era rimasto imprigionato il rondone e il personale per il recupero della fauna selvatica lo ha soccorso.

Fortunatamente a parte qualche escoriazione la bestiola non ha riportato ferite gravi e tornerà presto a volare.