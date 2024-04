Auto contro moto e scooter a Gaglianico e Camburzano: due persone in ospedale (foto di repertorio)

Due persone sono finite in ospedale, a seguito di un paio di sinistri, avvenuti ieri, 2 aprile, nei comuni di Gaglianico e Camburzano.

Nel primo caso, si è verificato uno scontro tra un'auto (condotta da un 63enne) e una moto, con a bordo un uomo di 50 anni. Proprio quest'ultimo è stato assistito dal personale sanitario del 118 e portato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Fin da subito, sue condizioni non sono parse gravi.

Alle porte della Valle Elvo, invece, una coppia di giovani è finita con lo scooter sull'asfalto, dopo l'impatto con un mezzo guidato da un pensionato (rimasto illeso). Stando alle prime informazioni raccolte, il 18enne non sarebbe rimasto ferito; al contrario, la passeggera (e coetanea) è stata trasportata al nosocomio di Ponderano: non sarebbe in gravi condizioni.

Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.