Neve e allerta meteo, rimandata a sabato lo Spring Barbecue

Dopo attento e lungo confronto con i tecnici responsabili di Monterosa Ski dobbiamo rimandare con grande rammarico lo Spring Barbecue a sabato 6 aprile. La perturbazione in corso è peggiorata rispetto alle previsioni iniziali: ci abbiamo creduto fino all’ultimo, abbiamo spalato tutta la neve caduta su attrezzature, strutture e piscina già presenti a Sant’Anna, ma le previsioni danno ulteriori forti precipitazioni in arrivo, rendendo praticamente impossibile le operazioni di bonifica e ripristino dell’area in tempo utile.

Considerato anche il livello di allerta diramato dalla Regione e l’imprevedibilità delle conseguenze delle condizioni meteo previste preferiamo quindi rimandare l’evento per la sicurezza di tutti. Appuntamento dunque a sabato 6 aprile con gli stessi orari, lo stesso programma e ancor più voglia di far finalmente festa tutti insieme! Le iscrizioni resteranno aperte fino a venerdì 5 aprile con le medesime modalità (in presenza al Castore&Polluce, via Satispay o bonifico).

