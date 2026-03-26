Karate sulla neve: Fudoshin Biella si allena al Santuario di Oropa FOTO

Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 marzo un gruppo di 16 Karateki dai 6 ai 50 anni, dalle cinture bianche alle cinture nere, si è allenato ad Oropa sotto la guida attenta dei Maestri Marco Toniolo 6° Dan e Sonia Rampa 5° Dan.

È stata una vera fortuna, affermano i Maestri, aver avuto l’occasione di assistere ad una bellissima nevicata e successivamente approfittare dell’evento atmosferico per allenarsi nella neve, in una cornice unica e meravigliosa come quella di Oropa.

Sabato, con tempo nuvoloso ma stabile, i Karateki si sono allenati al mattino nel “prato delle oche” e al pomeriggio al Cucco.

La domenica, dopo l’abbondante nevicata della notte, sono tornati a praticare nel “prato delle oche” e nel parcheggio della funivia; non sono mancati gli allenamenti a piedi nudi nella neve (per coloro che se la sentivano naturalmente) e i momenti di gioco e divertimento, con tanto di pupazzo e palle di neve.

Gli allenamenti esterni e i ritiri, compresi pernottamento, cucina e momenti conviviali, sono una parte importante del Cammino di crescita e sviluppo che il Karate, attraverso la sua disciplina e rigore, promuove in tutti. La vera forza risiede nella capacità di adattamento e non nella sola forza fisica che con gli anni va indubbiamente a ridursi. I ritiri che la Fudoshin propone ai suoi iscritti dal 2016 si muovono proprio in questa direzione: sviluppare la mente e il corpo rendendoli flessibili, aperti al cambiamento e capaci di adattarsi.

La A.S.D. Fudoshin è recentemente impegnata anche nel Progetto “Euro-Giovani” insieme a una ventina di Comuni della Provincia di Biella e all’interno di questa iniziativa si occuperà di tenere degli incontri formativi nelle discipline che svolge con competenza e professionalità sotto la bandiera CSEN: Karate Do, Krav Maga, Qi Gong e Fitness.

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