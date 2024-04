Pallavolo, secondo posto per la M-App Hotel SPB al torneo di Pasqua

SPB Monteleone Trasporti ha organizzato nella giornata di venerdì un triangolare che ha coinvolto M-App Hotel SPB, Colombo Genova e PVL BP Termosanitari Ciriè. L’appuntamento è stato sponsorizzato da M-App Hotel ed ha avuto lo scopo di mantenere un ritmo gara alto in vista delle ultime gare di Serie D e dell’inizio della fase Regionale U19. A conquistare il torneo è stata la Colombo Genova, che ha anche visto premiato il proprio palleggiatore Leonardo Molinari come MVP. Un enorme grazie ad entrambe le squadre che hanno accettato di venire a Biella per realizzare questo bellissimo evento.

Le gare

Al mattino c’è stata la sfida tra le due piemontesi: M-App Hotel SPB e PVL Ciriè. La gara si è conclusa con un 3 a 0 per i biellesi, che hanno sofferto soltanto nel secondo set, quando dopo essere stati avanti, si sono fatti rimontare e hanno dovuto chiudere ai vantaggi. Una gara controllata dalla squadra di coach Bonaccorso, che ha saputo gestire i momenti difficili. Dopo pranzo hanno giocato PVL e Colombo Genova, quest’ultima ha vinto 3 a 0. Ultima partita quella tra M-App Hotel SPB e Genova, chiusa 2 a 1 per gli ospiti, dopo una gara dall’alto livello tecnico. Grandi scambi da entrambe le parti, in alcuni frangenti la stanchezza del doppio impegno si è fatta sentire nei due campi e, purtroppo, Genova ha saputo reagire meglio.

M-App Hotel SPB - PVL BP Termosanitari Ciriè 3-0

Parziali: 25-14; 32-30; 25-20.

M-App Hotel SPB - Colombo Genova 1-2

Parziali: 25-23; 21-25; 16-25.

Partecipanti: Berteletti, Bottigella, Castrovilli, Maio, Maretti, Mazzoli, Murdaca (L2), Pelosini (L1),Rolando, Sarasino, Stragiotti, Vacca, Vicario.

Il commento di Filippo Sarasino

“Il torneo di Pasqua è stato un torneo importante, soprattutto perché è caduto durante la sosta, che è un periodo da non sottovalutare. Nella prima partita, contro PVL, siamo riusciti a esprimere al meglio il nostro gioco uscendo da momenti di buca e portandoci a casa tre set su tre. Per quanto riguarda la seconda partita contro la forte compagine genovese, abbiamo riscontrato qualche problema e subito la compatta organizzazione che gli avversari ci hanno proposto, perdendo così il match per due set a uno.”

Il commento di coach Giovanni Bonaccorso

“Non potevamo, sia come squadra sia come squadra per la squadra (staff tecnico e dirigenziale), desiderare un evento migliore per la vigilia di Pasqua. La società ha curato l'organizzazione in maniera ineccepibile e il torneo è stato di alto livello. Ciò ci ha consentito di oliare quei meccanismi che dovranno dare i loro frutti nella partita U19 ad Occhieppo che vale l'accesso alla Final Four regionale. Per noi tutti sentire la vicinanza della società e del Main Sponsor è stimolante, è garanzia di una progettualità iniziata l'anno scorso e che ci proietta verso un roseo futuro.”